林青霞繼女產後上圍激升 穿中空西裝辣翻

邢嘉倩產後身材恢復快。(圖／翻攝自東網)

林青霞繼女邢嘉倩跟外籍銀行家男友Lloyd交往1年多，7月低調產下一女，近日她產後首度出席公開活動，穿著深V西装的她帥氣又性感，才短短2個月，就恢復火辣身材，令人驚艷。

邢嘉倩攜外籍男友一起出席公開活動，穿著深V西装的她真空露半球，看的出產後上圍豐滿不少，不過才短短2個月，身材已恢復跟產前差不多，性感又火辣，完全不像是一個孩子的媽，一出場就驚艷大家，儼然成為名媛界的辣媽。

而當媽後的邢嘉倩不像之前樂於在外社交，現都急著回家照顧女兒，跟邢嘉倩交情好的鄧永鏘愛女鄧愛嘉則透露，小寶寶「好可愛，像外公邢李㷧」，讓不少網友都期待看到可愛小寶寳真面目。

(中時電子報)