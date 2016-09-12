美總統大選激戰 希拉蕊健康再成焦點

美國民主黨總統候選人希拉蕊今天離開911紀念活動時步履蹣跚，健康狀況再度躍居大選焦點。但醫師表示，很多人都會在熱天腳步蹣跚，沒檢查或沒看病歷根本說不準。

競選團隊表示，前國務卿希拉蕊「覺得太熱」，參加活動約90分鐘後離開會場。從影片可以看到，希拉蕊由3位幕僚攙扶坐上廂型車時，腳步似有些許蹣跚。

美聯社報導，希拉蕊後來前往就在會場附近的女兒家，她稍事休息後表示「覺得很好」，但在選戰僅剩8週、競爭益趨白熱化，共和黨對手川普又試圖讓人質疑希拉蕊健康狀況和適任與否的現在，這段插曲讓焦點重新回到希拉蕊的身體健康方面。

川普常質疑希拉蕊的健康，他上月告訴支持者，希拉蕊「身心都缺乏」擔任總統和對付伊斯蘭國（IS）好戰分子「的鬥志」。川普今天也出席911紀念活動，他在答覆有關希拉蕊的問題時表示：「我什麼都不知道。」

希拉蕊先前說，川普愛拿她的健康做文章，只是在玩「可笑的策略」，證明他活在「另一個世界」。她上月參加美國廣播公司（ABC）「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live）節目時，還搞笑地打開泡菜罐，證明自己超有元氣。

2001年起就是希拉蕊私人醫師的巴達克（Lisa Bardack）2015年7月發出2頁信函指出，「希拉蕊身體非常好，適合擔任美國總統」。

各界都關注希拉蕊今天身體不適，但紐約大學朗格尼醫學中心（New York University Langone Medical Center）生物倫理學家卡普蘭（Arthur Caplan）表示，光從這件事，看不太出希拉蕊的健康狀況。

「有很多人會因為很多原因在炎熱潮濕的天氣可能步履蹣跚，沒檢查、沒病歷…都說不準。」

2008年，共和黨總統提名人馬侃公開厚1000多頁的病歷，讓人知道他沒有癌症，年高71歲仍適任總統。希拉蕊和川普至今都未公布這麼詳細的病歷資料。（譯者：中央社鄭詩韻）1050912

(中央社)