名嘴離婚ing竟成網友婚姻顧問 詫異：你們確定要問我？

正在打離婚官司的名嘴羅友志，透露越來越多人將他看作婚姻顧問，讓他感到疑惑，認為網友去找許常德還比較合理。(取材自facebook)

政論節目熟面孔、號稱「台客名嘴」的羅友志，他與「下跪主播」梁立結婚12年，最近驚爆兩人是「假面夫妻」，分居已有5年時間，他也多次在節目中談論自己與老婆、岳母之間的矛盾糾葛，而目前正在打離婚官司爭孩子撫養權的他，近來成了許多人眼中的「婚姻顧問」，讓羅友志詫異質問：「你們，確定要問我嗎？」。

羅友志今天在臉書po文，表示婚姻出狀況的他，發現自己突然變成音樂人兼兩性專家許常德了，因為最近私訊他「婚姻問題」的朋友越來越多，讓他很困惑，表示：「我了解，在困海載浮載沉的人，看到浮木都會想抓，但是，我是朽木啊，人家說，朽木不可雕也，你們，確定要問我嗎？」。

羅友志闡明自己是社會記者，「對不公不義的投訴，對麻煩開頭的法律方向建議，對弊端，糾紛，危機的處理」，才是自己擅長的領域，但會儘量滿足每個來信的朋友的需求，「可是，你們真的確定，婚姻問題，要問我這個失敗者嗎？」，呼籲大家還是去找許常德比較好。

(中時電子報)