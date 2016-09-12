八仙塵爆高院首開庭 被害人穿著壓力衣到場旁聽

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八仙樂園粉塵爆炸案，高院首次開庭，多名被害人前來旁聽。（趙雙傑攝）

八仙樂園粉塵爆炸案，高院首次開庭，多名被害者前來表示想要當面向法官表達意見。（趙雙傑攝）

八仙樂園粉塵爆炸案，高院首次開庭，傳喚呂忠吉到庭 ，但呂以未收到傳票不知要開庭未到。有被害穿壓力衣前來旁聽。（趙雙傑攝）

八仙塵爆案，士林地院依業務過失致死罪將玩色創意負責人呂忠吉判刑4年10月，案經上訴，高院今日首次開庭，呂忠吉卻臨時打電話表示，未收到傳票不知要開庭，法官趙功恆當庭諭知要求查明呂的戶籍地是否變更，否則將以寄存送達方式再次傳喚他。

法官今天雖然沒有通知被害人到場，僅要求被害人6名律師到庭先進行「審前會議」，但有逾80名被害人分別坐著輪椅，或穿壓力衣前來旁聽，他們都想要當面向法官表達意見，法官表示「將心比心」，臨時決定更換大法庭，讓被害人一一陳述意見。

(中時)