線上串流時代 妮可基嫚：好萊塢已死

我要評比

奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）今天警告，在線上串流的時代，好萊塢正面臨新的挑戰，需要舉辦比以往更多的電影節活動，來使電影受到關注。

法新社和FMT news網站報導，在多倫多出席導演戴維斯（Garth Davis）新片「獅子」（Lion，暫譯）全球首映會後，這位澳洲女星在記者會上說，「我不認為現在還有好萊塢」。

妮可基嫚說：「我們都分散在世界各地，在全球四處拍攝電影，好萊塢如今已成往日時光，某部分來說，這是令人難過的事情。」

幾個世代之前，位於洛杉磯的好萊塢是美國電影工業中心。

整體而言，美國影城如今仍是影壇霸主，但國際作品與日俱增，拍攝地點也遍及全球。

錄影帶商店在過去10年消失殆盡，電影院苦於吸引人潮之際，越來越多人選擇待在家裡觀賞串流影片。

面對這些改變，宣傳人員努力激發創意，尋求接觸觀眾的新途徑。

妮可基嫚說：「我認為舉辦電影節活動如今變得至關重要，因為要讓電影受人關注已經成為非常困難的事。」

她說：「為了那些較小型、並非由大型影城出品或超級英雄的電影，我們必須獲得所有能夠得到的幫助。」（譯者：中央社劉文瑜）1050912

(中央社)