廣東實行辦稅電子化 作用正面

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在中國大陸網路資訊日趨發達的情況下，廣東省改用微信辦稅，結果相當正面，令徵稅成本減少逾人民幣10億元。

廣州日報今天報導，廣東地稅局推動微信辦稅上線以來，累計減少納稅人上門千萬次，減少紙料千萬張，減少徵納成本超過10億元（約合新台幣47億元）。

近幾年來，大陸網商業務發展蓬勃，這些公司紛紛發展網上支付系統及網上辦理業務等，這種現象已引起歐美媒體關注。

在剛結束的20國集團（G20）峰會上，就有美國媒體報導了1名在杭州生活的外籍人士出行時，身上不帶現金，而是使用手機進行各種支付。1050912

(中央社)