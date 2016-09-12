加泰隆尼亞堅持脫西 80萬人走上街頭

數十萬名加泰隆尼亞（Catalan）民眾今天走上街頭，要求脫離西班牙，催促支持獨立派領袖團結，並消除彼此「脫西」計畫的歧異。

「金融時報」（Financial Times）網站與法新社報導，群眾聚集在巴塞隆納及其他4個城市，在耀眼的陽光下揮舞紅黃條紋的加泰隆尼亞旗，慶祝加泰隆尼亞「國慶日」（Diada）。這天是西班牙國王菲立普五世（King Philip V）1714年征服巴塞隆納的日子。

警方估計約有80萬人參與活動，但強烈反對加泰隆尼亞獨立的西班牙中央政府提供的人數是大約37萬人。

在加泰隆尼亞，許多人穿著寫上「準備好了」標語的白T恤，強調他們相信擁有750萬人口的加泰隆尼亞，已為獨立建國做好準備。

共同主辦這場抗議活動的加泰隆尼亞獨派團體「加泰隆尼亞國民會議」（Catalan National Assembly）主席桑傑士（Jordi Sanchez）在議會附近告訴聚集的群眾：「現在就是站在同一陣線，對加泰隆尼亞共和國說『我願意』的時刻。」

他還說：「我們不能再等了。」

根據路透社，警方表示，光在巴塞隆納就有54萬人聚集。加泰隆尼亞自治區議會誓言推動2017年建立新國家的計畫，大批民眾在加泰隆尼亞「國慶日」這天為此聚集，在目前國內政治情勢混亂的時期，向馬德里當局領袖施壓要求回應。（譯者：中央社廖禹揚）1050912

(中央社)