MLB》老爹生涯535轟 獨居史上第18

老爹敲出生涯第535轟，獨居史上第18。（美聯社）

波士頓紅襪與多倫多藍鳥3連戰最終役，「老爹」歐提茲(David Ortiz)在6局上轟出超前3分炮，生涯累積535轟獨居大聯盟史上第18位，他也以這一轟幫助紅襪以11比8拿下勝利，在美聯東區與並列第2的藍鳥、金鶯拉開2場勝差。

紅襪在2局上靠著Jr.小布萊德利(Jackie Bradley)的3分全壘打先取得4比1領先，但藍鳥在3局下靠屠洛威斯基(Troy Tulowitzki)的滿貫全壘打超前比數，雖然紅襪在4局上追平比數，英卡納西昂(Edwin Encarnacion)在下半局的全壘打再助藍鳥取得2分超前。

5局上紅襪靠H.拉米瑞茲(Hanley Ramirez)的陽春炮追回1分，6局上老爹更從班瓦(Joaquin Benoit)手中轟出右外野方向的3分彈，一棒幫紅襪打下勝利。這是老爹本季第32轟，也是他生涯第535號全壘打，超越傑米福克斯(Jimmie Foxx)，獨居史上第18位，再1轟就能追平米奇曼托(Mickey Mantle)。

老爹生涯在藍鳥主場羅傑斯中心(Rogers Centre)累積41發全壘打，是他生涯在客場的最多轟，老爹也是在羅傑斯中心敲出最多全壘打的客隊球員，同時他本季累積110分打點，超越1992年溫菲爾德(Dave Winfield)的108打點，寫下史上年過40歲(以上)球員的最多打點紀錄。

(中時電子報)