MLB》老爹生涯535轟 獨居史上第18
波士頓紅襪與多倫多藍鳥3連戰最終役，「老爹」歐提茲(David Ortiz)在6局上轟出超前3分炮，生涯累積535轟獨居大聯盟史上第18位，他也以這一轟幫助紅襪以11比8拿下勝利，在美聯東區與並列第2的藍鳥、金鶯拉開2場勝差。
紅襪在2局上靠著Jr.小布萊德利(Jackie Bradley)的3分全壘打先取得4比1領先，但藍鳥在3局下靠屠洛威斯基(Troy Tulowitzki)的滿貫全壘打超前比數，雖然紅襪在4局上追平比數，英卡納西昂(Edwin Encarnacion)在下半局的全壘打再助藍鳥取得2分超前。
5局上紅襪靠H.拉米瑞茲(Hanley Ramirez)的陽春炮追回1分，6局上老爹更從班瓦(Joaquin Benoit)手中轟出右外野方向的3分彈，一棒幫紅襪打下勝利。這是老爹本季第32轟，也是他生涯第535號全壘打，超越傑米福克斯(Jimmie Foxx)，獨居史上第18位，再1轟就能追平米奇曼托(Mickey Mantle)。
老爹生涯在藍鳥主場羅傑斯中心(Rogers Centre)累積41發全壘打，是他生涯在客場的最多轟，老爹也是在羅傑斯中心敲出最多全壘打的客隊球員，同時他本季累積110分打點，超越1992年溫菲爾德(Dave Winfield)的108打點，寫下史上年過40歲(以上)球員的最多打點紀錄。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。