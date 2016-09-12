新政府連番逼退 陳國祥：感謝栽培千萬別停

面對新政府一波又一波的逼退攻勢，中央社董事長陳國祥12日在臉書發文表示，感謝新政府全心全力為我打造作秀舞台，懇請繼續栽培，千萬不要停。(圖／陳國祥臉書)

面對新政府一波又一波的逼退攻勢，中央社董事長陳國祥今日在臉書發文表示，他們口說「不會整碗捧去」，但對於有明文任期規定的中央社董事長職位卻垂涎不已，連民國92年我還在中國時報當總編輯時，中央董事會通過的業務辦法也要我吞下去，可惜我沒那麼貪吃，何況是隔年食物！感謝新政府全心全力為我打造作秀舞台，讓我曝光度爆增，新書熱銷，懇請繼續栽培，千萬不要停。

陳國祥指出，最近王姓立委胡說一句「中央社獎金流向不明」，文化部立即宣布將由會計師、律師等人組成專案小組到中央社查帳，若有不法將追究民刑事責任；審計部不落人後，立即跟進；廉政署接獲王姓立委「檢舉」，當然也義不容辭。三路人馬為了證明我的清白，而如此勞師動眾，真令人感激涕零。

立法院新會期將安排陳國祥接受質詢，陳國祥嘲諷，批鬥、羞辱的戲碼都在準備中，全心全力為我打造作秀的舞台，真是盛情難卻呀！還有立委公開宣告，要刪除中央社的補助預算，以錢逼人，迫使中央社的領導人辭職。沒關係，反正我是吃番薯籤長大的，再苦的日子都能忍，何況吃苦就是吃補，他們的良苦用心我是懂得回報的。

陳國祥說，為了不辜負新政府的栽培，已著手寫下面一本書，預計於明年5月20出版，做為新政府就職週年的獻禮，書名暫定為「壓垮台灣的最後一根毒草」。懇請新政府繼續栽培，千萬不要停！不要停！不要停！

(中時)