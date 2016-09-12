人力銀行統計 「夢幻家教」時薪最高逾2000元
多元入學等教改制度及上班族學習需求提升，104家教網統計，今年前8月平均每月新增家教職缺，年增25.4%，平均成交案件也比去年同期成長34.7%，其中，近6成是時薪逾500元的「高薪家教」，也有時薪逾2,000元的「夢幻家教」職缺。
大專院校陸續開學，「兼家教」已和上課、社團並列大學生的3大生活寫照，104家教網統計，想找家教的大學生，四分之三是大專院校在校生；目前104家教網線上總計1,700多筆家教案件。
104家教網統計，案件總量最多的5大類家教科目依序為語文、數理、伴讀、音樂及國文，其中，「英文」仍是語文類家教大宗，占比達7成5。
值得一提的是，近2年開始出現東南亞語，如泰語、越語等家教需求，韓文、日文等案件增幅也超越英文，近6成是時薪逾500元的「高薪家教」職缺。
夢幻家教案件與專業稀有度息息相關，如大提琴、統計學、室內設計、程式語言或瑜珈運動等，最高時薪可達1,500元，甚至2,000元以上，相當於基本工資時薪的12～16倍。
104多元服務部經理蕭甫明指出，多元入學等教改制度及上班族學習需求提升，今年前8月104家教網平均每月新增家教職缺，比去年同期增加25.4%，平均成交案件也比去年同期成長34.7%。
以去年來看，9～10月開學季，家教網新增案量達到全年高峰，今年7、8月平均月新增案件量已近2,000件，進入旺季可望再成長。
(工商)
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