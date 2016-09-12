不畏病況阻礙 李承統奪書法賽第一

患有重度睡眠中止症的李承統，不畏病況影響精神集中，更加勤練書法，獲新北市全國書法比賽身心療癒組第一名。（張立勳攝）

45歲李承統從小熱愛寫書法，但對於患有重度睡眠中止症的他來說是一項挑戰，由於淺眠導致無法集中精神，不過沒有因此放棄，比起別人更加倍練習，寫出一手好字，累積近40年的寫字功力，參加新北市全國書法比賽勇奪身心療癒組冠軍。

新北市舉辦全國書法比賽，經上月15日決賽有122位獲獎，其中88位優選以上得獎者，分獲36萬元獎金；市長朱立倫昨頒獎表揚時表示，書法是傳統藝術文化傳承、修身養性最好方法，今年甚至收到91件來自台中及台南監獄的參賽作品，有2名中監受刑人獲優選肯定。

這次比賽當中，奪下身心療癒組第一名的李承統回憶，他6歲時看父親教哥哥寫書法也吵著要學，有爸爸啟蒙從此與書墨結下緣分，目前在新北市溪崑國中擔任電腦老師的他認為，從書法了解中華文化深厚的底韻，除修身養性，還能對詩詞歌賦、古典文學有所涉略。

不過，寫書法對李承統不是那麼容易，患有重度睡眠中止症使得他睡覺品質極差，經醫院檢查一分鐘中止超過80次，直到現在晚上都需佩戴呼吸器睡覺，寫書法精神無法集中常會中斷，但他沒有放棄，努力對抗病況阻礙，每天勤練不輟寫出一手好字。

李承統說，數年前曾有二度差點猝死的經驗，從鬼門關救回來後，投入回饋社會熱心公益，「有愛就分享出來」已捐血756次，他時常提醒自己要維持身體健康，才能繼續捐血的小任務。

(中時)