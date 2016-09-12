自小客翻覆 消防隊急忙搭救找無駕駛

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苗栗市松園社區入口處，12日凌晨傳出自小客車翻覆意外，苗栗消防分隊接獲通報趕往救人，卻到處找不到駕駛和乘客，事後才得知駕駛已經自行前往醫院就醫。（苗栗消防局提供）中央社記者管瑞平傳真 105年9月12日

苗栗市松園社區入口處，今天凌晨傳出自小客車翻覆意外，苗栗消防分隊接獲通報趕往救人，卻到處找不到駕駛和乘客，事後才得知駕駛已經自行前往醫院就醫。

苗栗縣消防局凌晨接獲民眾通報，松園社區入口有1部深色自小客車翻覆，四輪朝天、車頂凹陷，駕駛可能被壓在車內，隨即派遣苗栗2部救護車和器材破壞車前往救援。

不過救護人員抵達現場，只看到翻覆的車輛，雖然大燈還亮著，車內卻空無一人，為避免人員傷亡，消防隊員在周邊擴大搜索，仍然沒有發現傷患，最後員警前往距離事故現場約300公尺的大千醫院查看，才確認駕駛已經自行就醫。

至於事故發生原因，警方還要清查是否有酒醉駕車，不過消防局也呼籲民眾，夜間視線不佳，行經狹小巷弄應小心慢行，注意行車安全。1050912

(中央社)