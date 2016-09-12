廣東旅遊業豐收 旅博會簽約6千億
據報導，在近日舉行的廣東國際旅遊產業博覽會上，中國大陸和各國參展商簽定合約金額達人民幣1260億元（約新台幣6000億元）。
廣州日報今天報導，本屆旅博會由廣東省旅遊局主辦，有55個國家和地區、大陸23個省市3000多家參展商參展。
旅博會昨天閉幕，簽約項目48個，總金額超過1260億元，其中現場簽約16個，簽約金額795.8億元。
據報導，由於參展商為進場觀眾提供10萬個旅遊優惠名額，吸引本屆旅博會的進場觀眾多達50萬人次，預計3天向現場觀眾的銷售金額達 8億元。
隨著虛擬實境（VR）漸趨普及，一些旅行社在本屆旅博會上也使用了VR，讓觀眾以虛擬方式體驗境外風土民情。
另外，廣州成為郵輪母港後，郵輪熱潮成為本屆旅博會熱點之一，一些郵輪公司大力宣傳廣州南沙母港以及將於11月13日首航的「雲頂夢號」。
今年上半年，廣東共接待入境遊客1.74億人次，年成長13.8%，其中國外入境遊客1560萬人次，成長4.9%，大陸各省入境遊客1.58億人次，成長14.7%。
上半年廣東旅遊總收入5400億元，成長8.5%。1050912
(中央社)
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