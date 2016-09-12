貝嫂登紐約時裝週 帶回紙片人大軍
儘管大家討論地有多義憤填膺，但「骨瘦如柴」的模特兒在時尚界中價值絲毫不減。在那個世界中，瘦就代表成功、高人一等和揚名四海。
英國「每日郵報」網站（MailOnline）報導，要在競爭激烈的高級時尚圈，也就是充斥著穿超小號衣服的超模和瘦如竹竿的時尚編輯像是「時尚雜誌」（Vogue）總編輯溫圖爾（Anna Wintour）的世界中獲得青睞，就必須瘦到前胸貼後背。
從昨晚走在貝嫂維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham）的2017年春夏時裝發表會伸展台上的模特兒，就能清楚地看出來，她非常希望被時尚圈認可。
在她的丈夫英國前足球金童貝克漢（David Beckham）和長子布魯克林（Brooklyn）到場支持下，42歲前辣妹合唱團團員維多莉亞用的模特兒全都瘦到病懨懨，穿著就連還未發育的男童塞進去都有困難的衣服，更別說是正常女性了。
她用的是180公分高的荷蘭籍模特兒布龍門戴（Jessie Bloemendaal）和法國籍模特兒于雷爾（Camille Hurel）等青少女，腰圍在24吋左右，大概是8歲女童的尺寸。
其實，維多莉亞曾經表示她反對模特兒瘦到皮包骨。2010年，她誓言支持美國時裝設計師協會（Council Of Fashion Designers Of America）發起的「美就是健康」（Beauty Is Health）活動，走秀時禁用削瘦的模特兒。
她當時說：「上週有一些紙片人模特兒進來試鏡，這是行不通的。」她也堅稱環肥燕瘦都適合穿她的衣服。
隨著紐約時裝週開跑，我們再次看到這些在時尚圈中呼風喚雨的人承諾有多空洞，更不用說他們的胃也空空如也了。（譯者：中央社陳昱婷）1050912
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。