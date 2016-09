貝嫂登紐約時裝週 帶回紙片人大軍

儘管大家討論地有多義憤填膺,但「骨瘦如柴」的模特兒在時尚界中價值絲毫不減。在那個世界中,瘦就代表成功、高人一等和揚名四海。

英國「每日郵報」網站(MailOnline)報導,要在競爭激烈的高級時尚圈,也就是充斥著穿超小號衣服的超模和瘦如竹竿的時尚編輯像是「時尚雜誌」(Vogue)總編輯溫圖爾(Anna Wintour)的世界中獲得青睞,就必須瘦到前胸貼後背。

從昨晚走在貝嫂維多莉亞貝克漢(Victoria Beckham)的2017年春夏時裝發表會伸展台上的模特兒,就能清楚地看出來,她非常希望被時尚圈認可。

在她的丈夫英國前足球金童貝克漢(David Beckham)和長子布魯克林(Brooklyn)到場支持下,42歲前辣妹合唱團團員維多莉亞用的模特兒全都瘦到病懨懨,穿著就連還未發育的男童塞進去都有困難的衣服,更別說是正常女性了。

她用的是180公分高的荷蘭籍模特兒布龍門戴(Jessie Bloemendaal)和法國籍模特兒于雷爾(Camille Hurel)等青少女,腰圍在24吋左右,大概是8歲女童的尺寸。

其實,維多莉亞曾經表示她反對模特兒瘦到皮包骨。2010年,她誓言支持美國時裝設計師協會(Council Of Fashion Designers Of America)發起的「美就是健康」(Beauty Is Health)活動,走秀時禁用削瘦的模特兒。

她當時說:「上週有一些紙片人模特兒進來試鏡,這是行不通的。」她也堅稱環肥燕瘦都適合穿她的衣服。

隨著紐約時裝週開跑,我們再次看到這些在時尚圈中呼風喚雨的人承諾有多空洞,更不用說他們的胃也空空如也了。(譯者:中央社陳昱婷)1050912

