員警開槍殺女友飲彈 警方現場發現遺書

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桃園警分局同安派出所一名員警，上午持槍打死女友後飲彈自盡，造成2死悲劇，警方初步在現場發現一封員警所留遺書，釐清案情中。

桃園警分局同安派出所一名許姓員警，今天上午6時下班，但未繳回槍械，至女友住處談判，最終他卻開槍將女友打死，隨後也飲彈自盡，造成2死悲劇。

警方在現場發現許姓員警所留的一封遺書，內容大致提到因曾開過刀，長期生活並不太快樂，信中也交代弟、妹要照顧好父母親，至於是否與女友發生糾紛，遺書內容並未提到。

女方家屬獲通知，目前正從台南趕往桃園，警方正積極調查該員警的行兇動機，並預計於上午11時召開記者會對外說明初步案情。

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(中央社)