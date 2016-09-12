BRT司機中市府陳情 要求還工作權

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台中快捷巴士（BRT）公司解散後，部分BRT司機今天到台中市政府前陳情要求還工作權，市府說，資遣條件已優於其他公營事業。

台中快捷巴士公司於今年7月走入歷史，解散後的57名員工中，39人同意轉任台中捷運公司、15人不願轉任、3人離職，部分BRT司機上午到台中市政府台灣大道市政大樓前廣場舉白布條陳情抗議，並高喊「還我工作權」，並要求比照國道收費員的條件資遣。

陳情代表指出，原本應該是年底成立「台中捷運公司」，由中捷接手BRT解散後的57名員工，但是市政府決定將這個前朝的爛攤子置於死地，於是犧牲勞工權益，於5月18日送出「事業單位大量解雇計畫書」，選擇用公司解散的方式來解決虧損、撇清責任。

陳情代表表示，歷經3次勞資爭議團體協商，9月8日破局，針對勞方提出14點訴求，資方只同意2項，原本6月間57名員工中有47人願意「商定留用」，談到最後，工資從新台幣5萬多元降到3萬多元，到上週只剩不到20人留用，其餘均遭資遣。

陳情代表認為，台中市政府的「錯誤政策」，不該由BRT員工來承擔，無端犧牲司機的工作權益，要求台中市長林佳龍要為錯誤政策負責。

台中市交通局指出，原快捷巴士公司完成階段性任務後，於今年7月18日解散，但有部分員工不願轉任新成立的捷運公司，並紛紛向市府提出資遣條件，有人主張比照國道收費員7個月慰助金，更有人喊出12、20、24個月不等的高額資遣費。

交通局表示，資遣條件不能漫天喊價，須符合比例原則，市府實在無法接受年資僅2年的快巴員工，比照年資動輒10至20年的國道收費員，甚至更高；目前提供的4.5個月慰助金加上1個月法定資遣費，合計5.5個月，已高於其他公營事業，條件實屬優良。1050912

(中央社)