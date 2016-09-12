希拉蕊罹患肺炎 取消加州造勢行程

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我要評比

美國民主黨總統候選人希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）競選陣營幕僚今天表示，希拉蕊因為診斷出罹患肺炎，已取消加州造勢行程。

根據路透社，希拉蕊原定12日上午前往加州，展開2天造勢，包括募款活動和1場談論經濟的演說。

報導說，目前尚未取得她的行程其他細節。（譯者：中央社盧映孜）1050912

(中央社)