薄瑞光卸任前最後一次訪台 將會蔡英文
外交部今日上午表示，美國在台協會（AIT）主席薄瑞光（Raymond Burghardt）近日訪台，在台停留期間將會見總統蔡英文，並與政府高層就台美間各項議題交換意見，外交部對此表示誠摯歡迎。AIT指出，這是薄瑞光卸任前最後一次訪問台灣。
薄瑞光是曾任職美國駐越南、南韓、菲律賓大使館及駐上海總領事館，並於88年至90年擔任美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長，對亞太地區事務及台美關係嫻熟； 薄瑞光自95年2月接任美國在台協會主席。
今年我總統大選後，薄瑞光曾陪同美方代表前副國務卿伯恩斯（William Burns）訪台，5月間參加由美國前貿易代表柯克（Ron Kirk）所率的美國特使團來台，出席第14任總統暨副總統就職典禮；6月及8月蔡總統及陳副總統過境美國期間，薄瑞光均親自於機場迎接及陪同，外交部強調，這充分顯示美方予我代表團高度尊重與禮遇。
(旺報)
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