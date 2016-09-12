食藥署抽驗中秋食材 青椒、吳郭魚不合格

中秋節將至，許多人已在張羅烤肉食材，衛福部食藥署今彙整全台22縣市的中秋食材抽驗結果，發現新北市賣場的青椒含有過量的殺菌劑，台東縣農會有吳郭魚遭驗出超標抗生素，目前均已遭地方衛生局命令下架。

食藥署此波抽驗截至本月9日止，在646件的中秋烤肉食材中，包括肉類、加工製品、水產品、應景蔬菜等，有2件不合格。位於新北市貢寮區的賣場，內販售的青椒含0.02ppm的殺菌劑「撲克拉」（允許殘留標準為0.01ppm），台東縣台東地區農會的吳郭魚則是遭檢出0.018的抗生素「脫氧羥四環黴素」（允許殘留標準為0.01ppm）。

林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海指出，殺菌劑「撲克拉」雖為低毒性，但被美國列為C級致癌物，在動物試驗上發現會增加癌症風險，而抗生素「脫氧羥四環黴素」則屬於光敏感藥物，敏感體質的民眾吃下肚後，在陽光下容易出現過敏、起疹子的情形。

食藥署進一步提醒，採買烤肉食材時，應選擇當季新鮮食品，並採低溫保存，備料和烤肉時，也要將生熟食分開、避免交叉污染；蔬菜清洗時，先以清水沖洗根部，接著將根部摘除後，再以水浸泡10~20分鐘，最後再以清水沖洗；烤肉時更要將食材徹底加熱，避免食物中毒。

(中時)