歐尼爾說兒子可打NBA 前妻要他閉嘴

美國職籃NBA前洛杉磯湖人隊球星中鋒歐尼爾入選籃球名人堂，並誇口他看好兩個兒子打NBA不是問題，歐尼爾的前妻要他閉嘴，別給孩子壓力。

美國娛樂消息網站TMZ報導，歐尼爾（Shaquille O'Neal）的兩個兒子沙利夫與沙奇（Shareef and Shaqir O'Neal）今年分別16和13歲。

大兒子高二就長得206公分，美國的媒體分析，沙利夫進攻武器不只強攻籃下，包括遠投近切都比老爸強。

13歲的小兒子沙奇，外線手感也不錯，頗有準頭，看來都有遺傳基因，於是向來自信心爆表的歐尼爾就說，將來他的兩個兒子打NBA一個都不會少。

歐尼爾的前妻要他別放話給兒子壓力，他們不過是青少年而已。剛入選名人堂的歐尼爾說，無意給兒子壓力，他很清楚自己在說啥，因為他看到了一些東西，也看到了未來。1050912

(中央社)