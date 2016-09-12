性侵8旬老婦致死 惡男重判16年定讞
花蓮縣男子王金明前年闖入民宅吸食強力膠後，竟性侵中風癱瘓躺在病床的82歲老婦，她女兒返家撞見當場將他逮獲，年邁體弱的老婦受此摧殘，1個月後死亡。最高法院痛斥王男犯行重大、手段惡劣，今日依加重強制性交致人於死罪將他重判16年確定。
前科累累的王男，1998年間吸膠後搶奪父親財物，並加以施暴，他被判刑3年3月確定，出獄後不知悔改，又在2009年間，闖入台北市稅務人員特考國家考場內，強行撫摸女子胸部，遭判刑8月確定，之後他又犯下多起搶案。
前年12月17日晚間，他在花蓮縣一處民宅外，因口渴想要找水喝，強行闖入後於屋內吸膠，他看到老婦躺病床上翻來翻去，竟強行脫去她的褲子及尿布，以棉被遮蓋她的臉部，然後用手指加以性侵，過程中還將她的左腳猛力上折，致其左骨骨頸骨折。
老婦的女兒正巧騎機車返家，發現家中大門被開啟查覺有異，進屋後發現老母親被王男性侵，她悲慟萬分奮力捉住王男，並打電話通知親人協助報警，員警趕到現場將王男逮捕；老婦送醫救治，1個月後因骨折傷害併手術合併多重器官衰竭死亡。
歷審都認定，王男為滿足吸食強力膠後高漲的性慾，竟對老婦性侵，其手段實屬惡劣，又造成年邁體弱的老婦身心受折磨死亡，考量死者家屬認可的刑度，及王男是臨時起意非預謀犯案，將他判刑16年，案經上訴，最高法院駁回定讞。
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(中時)
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