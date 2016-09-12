蒙古唇顎裂病童感謝台灣義診團愛心

蒙古國立婦幼醫院當地時間10日上午在該院舉辦感恩茶會，讓蒙古唇顎裂病童及家屬有機會對台灣義診團的善行表達感謝，也展現台蒙醫療交流合作的豐碩成果。（駐蒙古代表處提供）中央社 105年9月12日

蒙古國立婦幼醫院當地時間10日上午在該院舉辦感恩茶會，讓蒙古唇顎裂病童及家屬有機會對台灣義診團的善行表達感謝，也展現台蒙醫療交流合作的豐碩成果。

台灣「羅慧夫顱顏基金會」與長庚紀念醫院合辦的義診團，由林口長庚紀念醫院外科部部長羅綸洲醫師率領，成員包括林口、桃園及高雄等地長庚醫院的醫師與護理師等共10人，自7日起在蒙古國立婦幼醫院進行為期三天義診。

義診團與長庚培訓的蒙古種子醫療團隊合力為15名唇顎裂病童完成矯治手術，也讓台灣義診團更瞭解蒙方團隊工作情況，協助該團隊提升診療能量。

這場感恩茶會邀請接受手術的孩童及家屬等共50餘人參加，羅綸洲及團員、該院顏面外科主任Ayanga等多位醫師，以及中華民國駐蒙古代表黃國榮均到場與蒙古病童及家屬分享義診成果。

黃國榮致詞時表示，感恩茶會活動是展現援助者「助人為快樂之本」及受援者表達「知恩圖報」的最佳結合，他除了感謝「羅慧夫顱顏基金會」、長庚與蒙古國立婦幼醫院多年來的合作，讓受診病童與他們的家庭能夠重拾笑容與希望，也期盼感恩茶會有助於病童家屬間的經驗分享。

「羅慧夫顱顏基金會」及長庚醫院自2010年8月與蒙古國立婦幼醫院展開醫療國際合作，至今連續7年組團赴蒙進行義診，包括今年在內總計已為150名蒙古兒童進行免費唇顎裂手術，並為國立婦幼醫院培訓外科、麻醉科、矯正科及語言治療等各專科共計11名種子醫師與護理師，讓他們在台灣接受培訓，將所學服務更多的蒙古病患。

義診團在完成唇顎裂手術、相關診療，並與蒙古種子團隊就工作現況及未來發展計畫交流後，於12日返台。1050912

(中央社)