颱風莫蘭蒂逼近 賴清德明返台

，預定15日清晨返台。

不過，賴清德訪美當天，低壓帶對流胞籠罩台南，當天滂沱大雨，造成局部地區嚴重淹水，雨勢持續3天，2/3行政區達到豪、大雨標準，引來不少批評。

眼看莫蘭蒂颱風逼近，若是方向不變，台灣最快今晚發布海上颱風警報，市府今天上午表示，市長決定提前2天返台，預定明天上午8時許回到台南。

市府說，市長在美國參訪的政治行程，多已結束，只剩下訪問創新中心，這些行程重要性不高，颱風又逼近，所以決定縮短行程，提前返台。1050912

(中央社)