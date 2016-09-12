颱風莫蘭蒂逼近 賴清德明返台
，預定15日清晨返台。
不過，賴清德訪美當天，低壓帶對流胞籠罩台南，當天滂沱大雨，造成局部地區嚴重淹水，雨勢持續3天，2/3行政區達到豪、大雨標準，引來不少批評。
眼看莫蘭蒂颱風逼近，若是方向不變，台灣最快今晚發布海上颱風警報，市府今天上午表示，市長決定提前2天返台，預定明天上午8時許回到台南。
市府說，市長在美國參訪的政治行程，多已結束，只剩下訪問創新中心，這些行程重要性不高，颱風又逼近，所以決定縮短行程，提前返台。1050912
(中央社)
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