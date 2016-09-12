AIT主席薄瑞光卸任前最後訪台
外交部今天表示，美國在台協會（AIT）主席薄瑞光（Raymond Burghardt）11日到15日訪台，停留期間將晉見總統蔡英文，並與政府高層就台美各項議題交換意見。
AIT表示，薄瑞光西元2006年2月接任AIT主席以來，這是第20度訪台，也是最後一次以AIT主席身分訪台。
外交部表示，薄瑞光是美國資深外交官，曾任職美國駐越南、南韓、菲律賓大使館及駐上海總領事館，並於1999年到2001年任AIT台北辦事處長，對亞太地區事務及台美關係甚為嫻熟。薄瑞光自接任AIT主席，過去10年多來，對推動台美關係不遺餘力。
外交部說，今年總統選舉後，薄瑞光曾陪美方代表前副國務卿伯恩斯（William Burns）訪台，於5月間參加由美國前貿易代表柯克（Ron Kirk）所率的美國特使團訪台，出席第14任總統暨副總統就職典禮。
外交部表示，今年6月及8月蔡總統及副總統陳建仁過境美國期間，薄瑞光於機場迎接及陪同，充分顯示美方高度尊重與禮遇代表團。
外交部說，近年來台美關係堅實緊密，雙方在安全、經貿、文教、科技、反恐、環保與防制人口販運等各領域合作有具體進展，雙方更以這些堅實的台美關係為基礎，在公共衛生、婦女賦權及人道救援等重要全球議題上攜手合作；相信薄瑞光再度訪台將有助進一步深化台美關係。1050912
(中央社)
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