台大系統3校前進東南亞 招收頂尖外籍生

政府大力推動新南向政策，台大、台師大和台科大組成的台大系統今天宣布將前往東南亞聯合招生，106學年預計提供278個名額，希望招收頂尖的外籍生。

台灣大學、台灣師範大學和台灣科技大學於今年3月經教育部核定組成「國立台灣大學系統」，系統委員會推舉台灣大學校長楊泮池擔任首屆系統校長，今天在台大推廣教育大樓二號館舉行「台大系統總部辦公室」揭牌典禮。

為了培育更多海外人才，也讓海外優秀學生認識台灣，台大系統106學年也將聯合海外招生，預計今年10月公告簡章並開放報名，台大提供188個名額、台師大提供48個名額、台科大提供42個名額，三校總計278個名額，另外加上雲科大和虎科大，預計提供356個名額。

台大除了醫學系和牙醫系外，所有學系都參與海外招生。楊泮池表示，醫牙科系因為有總額管制，加上新增公費生，因此暫時不在規劃中，未來若有空間，也會考慮放寬，台大沒有預設立場；面對少子化和國際競爭，希望招收海外優秀學生，而台灣位居東亞的樞紐，還能學習中華文化和華語，是台灣高教海外招生的優勢。

台灣科技大學校長廖慶榮表示，生源並非海外招生主要因素，而是希望找最優秀的海外學生，過去台大在馬來西亞、台師大在越南、台科大在印尼都有長期耕耘，現在三校聯合招生，可以發揮更大力量，先前到印尼舉行2場招生說明會，就已吸引3000人次到場參與。

教育部高教司長李彥儀也表示，三校有很強的互補性，透過大學系統，讓資源共享，師生研究、產學研發等面向都能合作，而學生也能跨校、多元彈性上課，未來區域聯盟發展將是主要概念。

過去外籍生招生上限以不超過當年度新生10%名額為原則，李彥儀表示，為鼓勵大學招收海外優秀學生，因此106學年以專案方式處理，讓各校招收外籍生能有一些彈性，107學年之後也會研議放寬限制，例如改用生師比等指標來衡量。1050912

(中央社)