何欣純：馮明珠應辭職回台接受調查
民主進步黨籍立法委員何欣純今天表示，前國立故宮博物院長馮明珠應知所進退，立即辭去北京故宮顧問，返台接受調查。
馮明珠受聘為北京故宮研究院顧問引發爭議，何欣純、民進黨籍立委許智傑、吳思瑤、李麗芬與蘇巧慧等人上午在立法院舉行記者會，何欣純說，要求故宮即刻啟動行政調查，也要求行政院通令各部會，即刻重新檢討與修改前往中國管制年限。
她說，如果馮明珠選擇不回國，就移居中國，不要再領公務人員退休金，也要求行政院應即刻啟動調查，監察院也應主動調查。
許智傑表示，高層、機密與高科技相關職位官員赴中限制應統一規定為3年，不要由部會決定。
蘇巧慧說，即使是民間公司，如果A公司與B公司打官司，員工從A公司跳槽到B公司任職，到底是過去的官司是打假的？還是準備把資料交給對方？「這時候馮明珠還說台灣社會不可理喻，我真的很想說，不可理喻的到底是誰」？1050912
(中央社)
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