監測PM2.5濃度 台北101設測站
台北市政府環保局今天表示，在台北101設置監測站，希望透過不同高度測站，了解PM2.5濃度狀況，民眾上網就能即時查詢。
台北市空氣品質雖然已有所改善，但由於中國霾害嚴重，秋冬經常隨著東北季風吹來台灣，位在迎風面的台北首當其衝，加上交通、工商業污染排放，為監測PM2.5濃度，北市府設置許多監測站。
北市PM2.5監測站目前有15個，多監測距離15公尺濃度，為了掌握空氣污染垂直結構特徵，北市府環保局與台北101合作，今天在101大樓36樓召開記者會，宣布在101大樓3處設置監測站。
環保局表示，PM2.5監測站多在較低處，包括學校或公家機關等地，這次參考日本東京等國外經驗，分別在101大樓6樓、50樓及90樓處設置監測站，了解台北盆地垂直剖面PM2.5濃度分布狀態。
環保局指出，民眾只需上「台北市空氣品質監測網」，就能即時查詢空氣品質預報，做為參考。1050912
(中央社)
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