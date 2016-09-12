莫蘭蒂最新預測 颱風中心通過恆春半島

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

中央氣象局今天上午對中度颱風莫蘭蒂最新路徑預測，颱風中心將通過恆春半島，但實際情況還會隨太平洋高壓強弱微調。

氣象局說，莫蘭蒂正朝台灣方向移動，最新路徑預測顯示，颱風中心將通過恆春半島，但實際情形還會隨著太平洋高壓強弱變化微調。

氣象局說，颱風是否登陸已不重要，因為颱風外圍環流明天就會影響台灣，14日、15日影響最明顯，全台都會降雨，東南部及南部雨勢較大。

氣象局稍早表示，最快今天深夜發布海上颱風警報，不排除明天發布陸上警報。1050912

(中央社)