中秋食材稽查 青椒吳郭魚用藥超標
秋節腳步近，食藥署今公布烤肉食材稽查結果，發現新北市臻信福生活賣場販售的「青椒」農藥超標2倍，台東縣農會的「吳郭魚」動物用藥超標1.8倍，已要求下架回收並追查源頭。
衛福部食藥署8月中啟動中秋食品稽查，截至9月9日共抽檢646件食材，包括豬、牛、雞肉331件，香腸、培根等加工製品93件，蝦貝類水產品99件、應景蔬菜123件。
食藥署中區管理中心科長林炎英表示，這次稽查共有兩件食材不合格，分別為新北市貢寮區臻信福生活賣場販售的「青椒」檢出農藥「撲克拉」超標2倍，台東縣農會的「吳郭魚」則是動物用藥「脫氧羥四環黴素」超標1.8倍。
林炎英指出，「撲克拉」是一種廣泛使用的殺菌劑，毒性低，約24小時就能透過尿液或糞便排出體外；「脫氧羥四環黴素」則是用於治療動物疾病的藥物，人體攝取過量可能引發過敏、噁心嘔吐、食慾不振、腹痛腹瀉等症狀。
林炎英說，不合格產品已由地方政府衛生局即時通知監督業者下架、回收、不得販售，同時藉由與農政單位跨部會合作模式追查源頭並依法處辦。
食藥署呼籲，民眾應採買新鮮當季食材，海鮮及肉類一定要低溫保存，備料與烤肉時生熟食應分開避免交叉污染，食材一定要烤熟再吃，避免食物中毒。
中秋烤肉除了吃肉，不妨搭配筊白筍、金針菇、絲瓜等蔬菜，建議先以清水沖洗蔬菜根部，將根部摘除，再以水浸泡10至20分鐘，換水1至3次並以清水沖洗後再上烤爐。1050912
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。