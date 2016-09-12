中秋食材稽查 青椒吳郭魚用藥超標

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秋節腳步近，食藥署今公布烤肉食材稽查結果，發現新北市臻信福生活賣場販售的「青椒」農藥超標2倍，台東縣農會的「吳郭魚」動物用藥超標1.8倍，已要求下架回收並追查源頭。

衛福部食藥署8月中啟動中秋食品稽查，截至9月9日共抽檢646件食材，包括豬、牛、雞肉331件，香腸、培根等加工製品93件，蝦貝類水產品99件、應景蔬菜123件。

食藥署中區管理中心科長林炎英表示，這次稽查共有兩件食材不合格，分別為新北市貢寮區臻信福生活賣場販售的「青椒」檢出農藥「撲克拉」超標2倍，台東縣農會的「吳郭魚」則是動物用藥「脫氧羥四環黴素」超標1.8倍。

林炎英指出，「撲克拉」是一種廣泛使用的殺菌劑，毒性低，約24小時就能透過尿液或糞便排出體外；「脫氧羥四環黴素」則是用於治療動物疾病的藥物，人體攝取過量可能引發過敏、噁心嘔吐、食慾不振、腹痛腹瀉等症狀。

林炎英說，不合格產品已由地方政府衛生局即時通知監督業者下架、回收、不得販售，同時藉由與農政單位跨部會合作模式追查源頭並依法處辦。

食藥署呼籲，民眾應採買新鮮當季食材，海鮮及肉類一定要低溫保存，備料與烤肉時生熟食應分開避免交叉污染，食材一定要烤熟再吃，避免食物中毒。

中秋烤肉除了吃肉，不妨搭配筊白筍、金針菇、絲瓜等蔬菜，建議先以清水沖洗蔬菜根部，將根部摘除，再以水浸泡10至20分鐘，換水1至3次並以清水沖洗後再上烤爐。1050912

(中央社)