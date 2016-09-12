日人氣漫畫烏龍派出所登金氏世界紀錄

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共同社報導，日本出版商集英社宣布，人氣漫畫「烏龍派出所」獲金氏世界紀錄認定為發行卷數最多的單一漫畫系列。

「烏龍派出所」單行本17日將發行第200卷。

「烏龍派出所」1976年9月起連載於漫畫雜誌週刊少年Jump，將於17日發售的該雜誌結束約40年連載，包含最終回內容的第200卷將成為最後一卷。

集英社介紹，「烏龍派出所」在日本國內的單行本累計發行量超過1.5億冊。

「烏龍派出所」作者秋本治本月稍早宣布，17日將推出完結篇，令許多讀者震驚不捨。讀者跟著故事主角兩津勘吉每天在派出所發生的烏龍事件一起歡笑、成長。故事中經常出現許多流行事物，包括轉蛋、網際網路、手機、戀愛遊戲、綜藝節目等題材，有如一部日本近代史，陪伴許多人長大。1050912

(中央社)