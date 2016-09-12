總統慰勉陸戰六六旅 女兵成嬌點

總統蔡英文12日上午至海軍陸戰隊66旅慰勉部隊戰訓辛勞，並參觀靜態武器裝備成展。其中，陸戰六六旅步三營步七連女上兵童玉綺（圖），手持沉重的火箭彈做靜態成展示範，成為「嬌」點。中央社記者卞金峰攝 105年9月12日

總統蔡英文12日上午至海軍陸戰隊六六旅慰勉部隊戰訓辛勞，並參觀靜態武器裝備成展。其中，擔任兩棲突擊車靜態成展駕駛的，則是登陸戰大隊運輸車二中隊女上兵劉祖寧（圖），成為「嬌」點。中央社記者卞金峰攝 105年9月12日

總統蔡英文今天上午至陸戰六六旅慰勉部隊戰訓辛勞，其中有長相清秀的女兵手持火箭彈展示，成為「嬌」點。

總統今天上午在國安會秘書長吳釗燮等人陪同下，至桃園地區視導海軍陸戰隊陸戰六六旅，除慰勉部隊戰訓辛勞，並對全體官兵致力保障國家安全的付出，表達肯定之意。

總統抵達陸戰六六旅營區後，先聽取單位任務概況簡報，隨後在相關人員陪同下到操課場地，參觀靜態武器裝備成展，並關心陸戰隊官兵「戰鬥體適能」及「綜合格鬥」等戰技課程操課情形。

海軍陸戰隊表示，此次陳展裝備包括「紅雀二型」無人偵察機、國造紅隼近程反裝甲火箭、國造T75式20公厘機砲、MK19-3型四○榴彈槍及AAV7兩棲突擊車等。

其中，陸戰六六旅步三營步七連女上兵童玉綺，手持沉重的火箭彈做靜態成展示範，吸引媒體目光；而擔任兩棲突擊車靜態成展駕駛的，則是登陸戰大隊運輸車二中隊女上兵劉祖寧，同樣成為「嬌」點，2人也讓同為女性的總統深感佩服，為她們打氣。

在桃園土生土長的童玉綺說，高中畢業後在學校教官建議下，加入國軍大家庭，並選擇體驗及挑戰勇猛剽悍的海軍陸戰隊，她說，能在部隊中學習有興趣的武器，感到開心，回想第一次接觸實彈射擊時，非常緊張，並被扣下板機後的巨大聲響給震撼著，直呼「彷彿心臟要跳出來似的」。

而來自高雄劉祖寧則說，從熱愛田徑的運動員轉為陸戰隊員，經歷2年軍旅生活，深刻體認當志願役士兵可以改善家中經濟狀況，並可兼顧自己熱愛的體能活動，是她最開心的事，而自己也因此從一個不成熟的女孩，轉變成為有責任的軍人，未來將勇於接受挑戰，達成每項任務。

在參觀完一系列陸戰靜態成展後，總統也在現場與營內官兵們合影，並頒發加菜金，預祝大家中秋節愉快。

海軍陸戰隊表示，海陸全體官兵對於三軍統帥之真摯關懷，深刻感受，未來將持續戮力戰訓整備工作，保衛國家、人民安全，作為國家安全最堅強後盾。1050912

(中央社)