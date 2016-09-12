驚世夫妻沒譜了！王世均僅有「兩寶」陪過生日

「驚世夫妻」確定落幕，王世均補過生日，身旁沒女伴相陪，飯後也沒續攤，而是去跑步。(翻攝自facebook)

驚世夫妻今年7月宣告「不演了」。(中時資料照片)

洪曉蕾與王世均這段「驚世夫妻」在今年7月上演完結篇，結束10年婚姻，事後有傳王世均有機會想尋求復合，但遭女方打臉：「我不演了，不會有下一季、也不會重播」， 而驚世夫妻是否真的沒譜？目前答案是肯定的，除了洪曉蕾回歸名模火辣生活外，王世均昨天補過生日，身旁沒老婆也沒女伴，甚至沒得續攤。

王世均昨晚po文，表示正吃著晚餐補過生日，身旁沒有女伴，但倒不是沒伴，還有兒子、女兒「兩寶」作陪，唯一稍得安慰的就是「感覺他們吃得比我開心」，而少了開趴氣氛，他只淡淡地說：「生日一天很快就過了」，且吃飽後也沒續攤，只能開啟「跑動人生」，用運動來紓壓。

(中時電子報)