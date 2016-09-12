《屍速》大反派憂票房開紅盤 直呼「會鬧出人命」
韓國災難片《屍速列車》上映後備受好評，在台更是突破上億票房，除了喪屍追逐畫面扣人心懸之外，演員金義聖飾演的客運營運長，由於為求活命不顧他人生死的情節，更是影迷看完後熱議話題，而他曾放話若電影在韓國觀看人次超過1200萬，就要讓馬東錫朝胸口痛毆一拳，而這個承諾似乎即將兌現。
金義聖在劇中飾演不顧他人死活的自私男子，讓影迷是恨得牙癢癢，甚至在他臉書留言要對他「胸重打」，不過搞不懂意思的他居然回覆，「《屍速列車》若超過1200萬觀看的話，就叫馬東石來做」，在他誇下豪語後意會到「胸重打」是「在胸口上重擊一拳」的意思，因此立刻反悔寫道「我知道是甚麼意思了，我想要取消」，甚至表示要把這篇文章刪除，似乎是想當作沒這件事發生。
根據統計《屍速列車》在韓觀賞人數已破千萬人次，這也讓金義聖在臉書求救，要求大家千萬別進戲院看《屍速列車》了，甚至表示票房已經不重要了，先救人才是上上策，而他演出的韓劇《W兩個世界》官方臉書，居然將他誇下豪語的內容做成影片，標題還寫著「陷入危機的男人」，讓他崩潰直呼太過分了，至於這個承諾會不會實現，就要看南韓民眾能不能衝刺票房了。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。