《屍速》大反派憂票房開紅盤 直呼「會鬧出人命」

金義聖在臉書放話，若《屍速列車》票房破1200萬，就要讓馬東錫打。(圖/達志影像、金義聖臉書)

韓國災難片《屍速列車》上映後備受好評，在台更是突破上億票房，除了喪屍追逐畫面扣人心懸之外，演員金義聖飾演的客運營運長，由於為求活命不顧他人生死的情節，更是影迷看完後熱議話題，而他曾放話若電影在韓國觀看人次超過1200萬，就要讓馬東錫朝胸口痛毆一拳，而這個承諾似乎即將兌現。

金義聖事後才意會到「胸重打」的原意。(圖/金義聖臉書)

金義聖在劇中飾演不顧他人死活的自私男子，讓影迷是恨得牙癢癢，甚至在他臉書留言要對他「胸重打」，不過搞不懂意思的他居然回覆，「《屍速列車》若超過1200萬觀看的話，就叫馬東石來做」，在他誇下豪語後意會到「胸重打」是「在胸口上重擊一拳」的意思，因此立刻反悔寫道「我知道是甚麼意思了，我想要取消」，甚至表示要把這篇文章刪除，似乎是想當作沒這件事發生。

《屍速列車》已突破千萬，金義聖跪求民眾別進戲院觀賞。（圖／金義聖臉書）

根據統計《屍速列車》在韓觀賞人數已破千萬人次，這也讓金義聖在臉書求救，要求大家千萬別進戲院看《屍速列車》了，甚至表示票房已經不重要了，先救人才是上上策，而他演出的韓劇《W兩個世界》官方臉書，居然將他誇下豪語的內容做成影片，標題還寫著「陷入危機的男人」，讓他崩潰直呼太過分了，至於這個承諾會不會實現，就要看南韓民眾能不能衝刺票房了。

(中時電子報)