輔大食言？女宿公告「門禁尚未解除」
輔大學生歷經7年抗爭，今年終於爭取2016學年度全面取消宵禁，學生返校卻發現宿舍門口張貼「門禁尚未解除」公告，質疑校方未兌現校務會議承諾。校方澄清，14日將全面取消女宿宵禁，公告未載明實施日期導致誤會，今（12）日早上已經全部撤下。
學生組織「輔大灰姑娘」也在臉書貼文表示，暑假長達3個月，為何校方處置措施之拖延，不提早於網路公告，而要以紙本張貼在女宿門口？要求校方說明現況、履行校務會議之承諾，若校方持續拖延，將採取進一步行動。
以往輔大女宿舍晚間12時關上大門禁止進出，電子化的男宿舍卻能隨時出入，學生組織「輔大灰姑娘」，今年6月絕食抗議，最後校務會議投票決議全面廢除宵禁。
輔大於6月2日校務會議承諾「全面開放宿舍門禁，於105學年度第一學期實施」、「即日起全面取消宿舍晚歸罰則」、「全面落實宿舍自治，建立溝通管道充分了解學生問題與需求」、「全面監督宿舍革新管理制度、配合檢討既有問題，畫分宿舍管理人員之職權，並取消不合理的規定，使宿舍管理更為人性化與彈性。
(中時)
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