大江購物中心 PLAY玩時尚週登場

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大江購物中心15日起PLAY玩時尚週，首5日聯手快時尚品牌送現金券。圖為大江舉辦「數大是美大江地景藝術黑貓中隊裝置展」。（圖／業者提供）

百貨零售業周年慶前哨戰提前在中秋節開打，中壢大江國際購物中心提前暖身自15日至26日推出「PLAY玩時尚週」，首5日更獨家聯手H&M、ZARA等快時品牌，持Chapi卡、聯名卡友在其中一家店單筆消費滿3,600元，就送250元大江現金券。

大江國際購物中心表示，「PLAY玩時尚週」也有各家品牌祭出獨家優惠搶客。例如日本快時尚眼鏡品牌、最快20分鐘配鏡交件的OWNDAYS，憑印花可享9折優惠; 8月開幕的知名女

鞋品牌AS全新概念店，則有獨家秋冬新品85折；NINE WEST除有全面85折，促銷期間滿2,500元限量現抵200元；正統韓系風格、南韓天團少女時代代言的H:CONNECT，滿3,000元現抵300元再送少女時代潤娥限量版書籤；自拍神器CASIOTR70限量特價2萬8,990元，憑券再加贈3,500元大江禮券。

大江強調，在8月全桃園市唯一的H&M、南桃園市唯一的ZARA開幕帶來超強業績，大江希望延續這波買氣並為10月周年慶暖身。

大江指出，看好全台唯一破天荒的H&M及ZARA滿額贈送現金券帶來人潮、業績，也發動美食街店家推出「PLAY快食尚」美食甜點戰，15日至19日憑券可享日式熱銷甜點-若葉北川麵Q鯛買一送一、知更鳥現打果昔限時買一送一等。

為響應桃園市政府文化局舉辦「2016桃園地景藝術節」，大江也首度借展2014年在桃園空軍基地展覽的黑貓中隊造型公仔，舉辦「數大是美大江地景藝術黑貓中隊裝置展」，還有拍照打卡禮券抽獎。

(工商)