還我工作權！BRT司機抗議要求比照國道收費員

BRT司機今天到台中市府前廣場抗議，不滿遭市府資遣，慰助金比國道收費員還不如，要求還他們工作權。（盧金足攝）

BRT司機要求讓32台雙節公車重新投入市區客運，避免司機面臨失業的困境。（盧金足攝）

台中市府交通局長王義川表示，國道收費員的年資至少10年起跳，但快巴公司司機的年資頂多2年，資遣費必須符合比例原則。（盧金足攝）

律師柯劭臻要求市府依法保障司機的工作權，否則將向法院提出團體訴訟。（盧金足攝）

「還我工作權！」10多名BRT司機今天上午（12日）到台中市府前廣場抗議，不滿遭市府資遣，只提供4.5個月慰助金加上1個月法定資遣費，比國道收費員還不如，要求還他們工作權，交通局長王義川表示，國道收費員年資都是10多年，和BRT司機2年不一樣，年資落差不符比例原則，多數接受商定留用的司機已安排到捷運公司機械、資訊、車輛、行控部門發揮專長，將持續與提出要求的司機溝通。

BRT司機委任律師柯劭臻表示，今年7月18日BRT台中快捷巴士公司走入歷史，原本應該是年底成立「台中捷運公司」，由中捷接手BRT解散後的57名員工，但是市政府犧牲勞工權益，5月18日送出「事業單位大量解雇計畫書」，選擇用公司解散的方式來解決虧損、撇清責任。

BRT員工陳冠曄表示，歷經3次勞資爭議團體協商，9月8日破局，針對勞方提出14點訴求，資方只同意2項，原本於6月間57名員工中有47人願意「商定留用」，談到最後，工資從五萬多降到3萬多元，截至上周5只剩不到20人留用，其餘均遭資遣，他們當初是公開招考的員工，最後慰助金條件卻不如國道收費。

「今天早上去公司要打卡，但打卡的卡片卻不見了！」BRT司機賴金龍抱怨，資遣公文不是說9月20日才會寄到，今天才12日就無法打卡上班，他兩年前是因為市府招考司機較安定

，離開他本來工作廿年的校車司機，當初損失100多萬的資遣費，現在面臨資遣，不知以後該怎麼辦？

BRT員工要求讓32台雙節公車重新投入市區客運，服務市民大眾，創造就業機會，避免司機面臨失業的困境，也要求市長林佳龍要為錯誤政策負責，依法保障司機的工作權，否則他們將組成律師團向法院提出團體訴訟。

交通局長王義川表示，原快捷巴士公司完成階段性任務後，7月18日解散，但有部分員工不願轉任新成立的捷運公司，並紛紛向市府提出資遣條件，有人主張比照國道收費員7個月慰助金，更有人喊出12、20、24個月不等的高額資遣費。

王義川說，原快捷巴士公司57名員工中，39名商定留用，將在交通局的輔導與規畫下，投入捷運籌備工作；未參與商定留用者，其中有3名已主動離職並另謀工作，有15名不願意轉任捷運公司，確定將在本周資遣，但仍不滿資遣條件。

交通局說明，資遣條件包含法定資遣費及慰助金，其中法定資遣費以年資計算，快捷巴士成立2年，法定標準為1個月薪資；慰助金則由各公司行號視情形與員工商議，市府提供4.5個月慰助金，合計5.5個月薪資。

資遣員工中，有人認為應比照國道收費員給付7個月慰助金；也傳出有人主張交通局須支付12、20、24個月不等的資遣費。

交通局長王義川強調，資遣給付金額的商定不能靠漫天喊價，國道收費員的年資至少10年起跳，但快巴公司司機的年資頂多2年，資遣費必須符合比例原則，因此市府仍維持5.5個月的資遣及慰問金，日前也已完成法定預告。

對於資遣員工14項訴求，包含工作獎金、加班費、積欠休假賠償等，市府於第2次協商也請員工提出書面文件以為依據，但直至第3次協商，勞方也無從提供，市府並無依據確認訴求合理，實無法同意。

「有1名員工曾擔任高鐵站務員，因此在轉任新捷運公司後，將會統籌規畫捷運的站務工作！」王義川表示，也有員工將送派到日本受訓，在新捷運公司成立後將成為公司重要幹部，也是未來倚重的種子工程師。

至於部分司機要求轉任捷運公司後月薪須達5萬元，由於BRT與捷運兩種工作屬性不同，新捷運公司已經沒有「起薪5萬元、周休2日又朝9晚5」的公車司機職務，因此多數接受商定留用的司機已安排於捷運公司機械、資訊、車輛、行控部門發揮專長。

市府表示，原BRT系統既有設備，包括雙節公車、專用道、專用公車站等均持續使用中，其中，快巴公司所屬32輛雙節公車已於10日上網公告活化利用，由民間業者租用，預計10月初決標後，由得標業者主要行駛於台灣大道路線，特別是高美濕地的觀光景點，繼續服務民眾。

(中時)