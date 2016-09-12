NBA》美媒：新賽季三隊將重返季後賽

我要評比

美媒評析，魔術、灰狼與爵士有機會在新球季闖進季後賽，灰狼威金斯(右)是球隊能否重返榮耀的關鍵。(美聯社資料照)

2016-17球季即將在10月點燃戰火，美國媒體12日評析認為魔術、灰狼和爵士可望重返季後賽。

魔術自從2012年把霍華送走後就進入重整期，經過這幾年來的勵精圖治已逐漸看出成效，尤其是擁有艾隆戈登、培頓與佛尼爾等年輕有天分球員，加上找來伊巴卡、傑夫格林和奧古斯丁等有經驗老將，有機會打開季後賽大門。

灰狼在狼王賈奈特2007年離隊後即一路衰退，雖然洛夫曾經入主扛起重擔，可惜不見成效，2014年透過交易從騎士手中挖來狀元郎威金斯，上季又簽下狀元唐斯，雙狀元在經過上季磨合後成為灰狼想要闖進季後賽的重要基石。

上季只差一步就能取得季後賽門票的爵士，新球季核心陣容除了戈登海沃德與戈貝爾外，艾克塞姆將傷癒復出，老將狄奧和喬強生帶槍投靠，2016-17將是爵士最佳時機。

(中時電子報)