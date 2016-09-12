中創園區24日大型徵才 700職缺

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南投縣政府今天表示，24日將在中興新村舉辦大型就業媒合活動，有科技業、餐旅業、醫療業，40家公司提供700多個職缺。

南投縣政府與勞動部勞動力發展署中彰投分署南投就業中心合作，24日將在中興新村中台灣創新園區舉辦大型徵才活動，邀請有就業需求的民眾前往應徵，也歡迎全國優質人才移居好山好水的南投縣就業，詳情可撥049-222-4094洽南投就業中心，或就業服務台。

南投縣社會及勞動處表示，徵才廠商有工業技術研究院、久允工業股份有限公司、台灣康寧顯示玻璃股份有限公司、向天圳休閒育樂有限公司、涵碧樓大飯店、江揚育樂股份有限公司、經典大飯店、友佳精工股份有限公司、新泰宜婦幼醫院。

以及中衛科技股份有限公司、台灣卜蜂企業股份有限公司、南投縣私立德安啟智教養院、南基醫院、冠月精品旅館等，40家公司提供700多個工作機會，其中200個職缺薪水超過新台幣3萬元，連「醫師」職務都有。

社會及勞動處表示，中台灣創新園區民國103年9月15日啟用後，成為溫室系統技術、智慧機械、服務與設計技術創新園區，帶動地方發展，工研院也首度徵才，園區未來會有更多優質上市、櫃公司進駐，需要大學、碩、博士人才，期待南投青年學成返鄉服務。1050912

(中央社)