教育部：幼兒園教保員28日可放假

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教育部今天表示，適用勞動基準法的幼兒園教保員，28日教師節（孔子誕辰紀念日）可放假1天。如果徵得勞工同意出勤，應加倍發給工資。

教育部人事處表示，依現行勞基法及施行細則規定，28日為勞工應放假日之一，幼兒園依勞基法進用的人員（教保員），教師節應依法放假1天。

幼兒園在教師節當天，如果基於服務家長需求持續提供服務，教育部表示，需徵得教保人員同意當天出勤，並依勞基法規定，工資加倍發給；如果雙方在勞動契約上明定調移國定假日到其他工作日休假，調移的假日視為正常上班日，教保人員如果教師節上班可擇期補休，就沒加班費。

教育部表示，勞工28日放假，但教師未放假，如果教師子女就讀的幼兒園於國定假日停課，家長有親自照顧需求，可依性別工作平等法及教師請假規則相關規定請家庭照顧假。1050912

(中央社)