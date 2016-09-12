陸發表司法領域人權保障進展白皮書
新華社報導，中國大陸國務院新聞辦公室今天發表約1.3萬字的「中國司法領域人權保障的新進展」白皮書。除前言外共包括「不斷健全人權司法保障機制」等四部分。
這四個部分分別是：不斷健全人權司法保障機制、進一步完善人權司法保障程序、努力提高人權司法保障執行力和切實保障被羈押人合法權利。
白皮書說，「多年來，特別是中共十八大以來，中國堅持人民主體地位，恪守以民為本理念，保證和發展人民當家作主，充分實現人民權利、充分保障人民權益，推動科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法，促進國家治理體系和治理能力現代化，有效保障了人民依法享有廣泛的權利和自由、履行應盡的義務。」
白皮書指出，「中國的法治文明建設依然在路上。不斷改進和完善中國司法領域的人權保障，仍將是中國全面推進依法治國的重要內容。中國將堅持立足本國國情，積極借鑒人類法治文明優秀成果，不斷提升人權司法保障水準，努力維護社會公平正義，全面建設社會主義法治國家。」1050912
(中央社)
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