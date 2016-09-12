你儂我儂半世紀 陸夫婦山洞相守54年
中國大陸四川省南充市有一對結縭逾半世紀的梁自付、李素英老夫婦，婚後3年就因家貧住在山洞裡，一住就是54年。外人視他們為神仙眷屬，但夫妻倆卻說有時也會有莫名的孤獨。
據北京新浪網，南充市嘉陵區臨江鄉境內有一座靈隱寺，距寺廟10多公尺處有一個名為「硝洞」的天然石洞，洞外是一片臨空突兀的石崖，為下方約60多坪的空地遮風避雨。一對住在山洞54年從未搬離的老夫婦最近逐漸為外人所知。
報導說，77歲的李素英57年前經人介紹嫁給當時的村幹部梁自付。結婚第三年，夫妻兩人搬離村集體房舍，來到硝洞安家。
自覺對不住老伴的梁自付說，「這輩子是苦了她了」。當年家貧，修不起房，才在石崖下用亂石壘成1公尺左右的牆壁「安家」。
多年來，梁自付陸續對房舍進行了3次大型改建，最後形成目前約10多坪房舍的格局，包括豬舍、廚房、堂屋和3間臥室。
硝洞前方石壁有一道石縫，常年有清澈泉水流出，這是老倆口平時的生活用水。但近來泉水變小，無法滿足家用，梁自付不得不去寺廟旁的水井挑水。
在硝洞住了54年，梁自付夫婦逐漸成為外人眼中的神仙眷屬。但他們卻說，有時也會有一種莫名的孤獨。
這些年，夫婦倆目睹了另外3戶鄰居搬離，辛苦養育的4個兒女也長大成人並陸續在外地安家，不願回到硝洞。
雖然孤獨感不時襲來， 這對老夫婦卻無意搬離硝洞與兒女同住，「他們（兒女）偶爾抽空回來看看，我們就很開心了。」因為除了兩代人的生活習慣不同，硝洞里養的家禽，還有一條大黃狗也讓他們放不下。1050912
(中央社)
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