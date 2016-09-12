美利堅小姐決選 華裔及蕾絲邊佳麗OUT

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2017美利堅小姐（Miss America）選美前15名佳麗出爐，本屆話題人物包括首位出櫃參選的密蘇里州小姐歐弗萊賀提，以及密西根州小姐華裔全安琪都未入選。

美聯社報導，選美比賽正在大西洋城舉辦，2017美利堅小姐將於約晚間11時揭曉（台北時間12日上午11時）。

密蘇里州小姐歐弗萊賀提（Erin O'Flaherty）是首位公開承認是同性戀的參選佳麗，她並未進入前15名決選名單。

另外，北京出生、23歲的全安琪（Arianna Quan）雖然沒入選前15名，但已先於8日以鋼琴演奏贏得才藝獎的2000美元獎學金。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，全安琪贏得2016密西根州小姐頭銜後，社群媒體上有網友批評她醜，甚至有人說她丟中國人的臉。

密西根州新聞網站MLive報導，除了批評她的外貌之外，也有留言批評她談移民和多元化社會議題時，沒有說服力。（譯者：中央社羅苑韶）1050912

(中央社)