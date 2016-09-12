競選經費不嫌多 希拉蕊募款馬不停蹄

美國民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓的競選經費綽綽有餘，即使每日花費220萬美元，並持續至11月8日總統大選日，希拉蕊的競選陣營也不用擔心經費「山窮水盡」。

美聯社報導，希拉蕊（Hillary Clinton）每月皆擴大與對手、共和黨總統候選人川普（Donald Trump）的競選經費差距。在截至9月1日，希拉蕊陣營的競選經費比川普陣營多出5500萬美元。

但講到籌資募款，希拉蕊可是一刻不得閒。

希拉蕊競選陣營8月分別在矽谷和洛杉磯舉辦多場科技主管和名流雲集的募款會，進帳頗豐。

希拉蕊的幕僚說，繼續不斷籌資募款可激起選民支持，有助其他民主黨人；同時在與川普角逐白宮大位的選戰中也多一層保護，因川普宣稱他的身價高達100億美元，並曾表示願意拿出多達10億美元競選總統大位。

截至目前，川普為競選總統，已自掏腰包約6000萬美元。1050912

(中央社)