謝謝台灣 日本經典車即將來台
日本經典車活動「Rally Nippon」，為了感念台灣人在日本三一一震災、熊本震災給予的關懷，預定11月10日至13日來台展開「謝謝台灣」環島活動。
「Rally Nippon」理事長小林雄介（Kobayashi Yuusuke）、嘉義市長涂醒哲，今天在嘉義市檜意森活村召開記者會，宣布「謝謝台灣」環島行程，並出動1963年出廠的保時捷古董車拍攝行銷月曆。
小林雄介表示，日本歷經三一一大地震、熊本大地震，震災期間，台灣人捐款、出錢出力，讓人非常感動；由於知道台日情誼的日本人愈來愈少，因此希望經由這次活動讓更多人知道。
他說，身為受助者，在接受幫助後，感恩、回禮是理所當然的，尤其看到嘉義市檜意森活村，保留數十年前的日本建築風格與造型，見證台灣與日本間的深厚淵源與情誼。
小林雄介指出，「Rally Nippon 2016 in Taiwan」將自11月10日起舉辦4天的環島拉力賽，路線包括台北、桃園、南投、嘉義、台南、屏東、台東、花蓮等地，將有66輛古董經典車來台。
值得一提的是，11月11日經典古董車隊抵達嘉義時，將在檜意森活村舉辦壓線活動，由裁判訂出線與線之間、在幾秒鐘內一定要通過，不是比快，而是比準時，也讓參賽者體驗KANO故鄉的風情。
涂醒哲表示，檜意森活村剛入選網友票選全國最美麗10大老建築第1名，與古董車一樣具有悠久的文化與歷史，「Rally Nippon」活動今天到檜意森活村取景拍攝行銷月曆，希望將檜村推向世界。1050912
(中央社)
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