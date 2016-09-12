一天視導2營區 蔡英文：3年內提升國軍裝備整建營舍
總統蔡英文上午一連視導國軍2個單位，海軍陸戰隊66旅及陸軍裝甲542旅。蔡總統致詞時宣示2項重要目標，她要求國防部「在三年內全面提升國軍的服裝以及個人裝備」及「加速老舊營舍整建計畫」，而且「必須馬上想辦法解決」。
蔡總統表示，今天一個上午，她看了國軍2個單位，先是龜山的陸戰隊66旅，然後來到湖口的北測中心和裝甲542旅。親自走訪部隊，除了感謝慰問國軍官兵，她還有一個重要的任務，就是實地來了解國軍弟兄姊妹工作和生活上的問題。
總統藉此宣示2項工作，第一，她要求國防部在三年內全面提升國軍的服裝以及個人裝備。她說，九月三日軍人節，她鼓勵官兵穿著制服走向民眾；今天，軍備局生製中心展示新式戰鬥個裝，用意都在強調軍服的重要性。她希望國軍官兵未來都穿著優質的軍服，並且感到驕傲和光榮。
第二，蔡總統要求國防部要加速老舊營舍整建計畫。這幾次的國軍營區視察，她特別注意國軍營區的生活環境。她強調，「部分國軍基層部隊的營舍實在太老舊，必須儘速進行整建」。
總統指出，這是她必須馬上為國軍官兵做的兩件事情。她會督促行政團隊以及國軍各級幹部，國軍服裝和生活環境的問題，「必須馬上想辦法解決」。
總統說，她能夠為各位做的，她會毫不遲疑、全力為大家來做。同時，「國軍要重建社會對我們的信任」，也需要各位全力以赴，把握每一次的機會，用最好的表現、最嚴格的紀律，「贏回屬於我們的尊嚴」。
總統強調，在各位努力的過程中，「我會是你們最堅強的後盾」。關心國軍，讓每位官兵安居樂業，是她身為總統最基本的責任。國軍守護家園的使命，永遠都不會改變，而國防改革的努力，則是永遠都不能停下腳步。不斷精進、持續努力，我們的國軍，就會不一樣。
(旺報)
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