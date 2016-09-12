今年中秋最圓月亮 17日才能看到
俗話說「十五的月亮十六圓」，但中國大陸天文專家指出，今年的中秋月卻是「十五的月亮十七圓」，也就是9月17日才能看到最圓的月亮。上次這種情況發生在2007年。
新華社報導，月球繞地球轉動一周為一個「朔望月」（約為農曆1個月）。月中月亮最圓的那天稱「望日」，也叫「滿月」。月亮從一個滿月「走到」下個滿月，需要約29天半的時間。
天津市天文學會理事趙之珩解釋說，「十五的月亮十七圓」是因為只有當月球與太陽的經度相差180度時，從地球上看，月球與太陽處在正好相對位置的時刻，才能看到圓月。
但是，月球圍繞地球運行的軌道是一個橢圓，距離最近時約36萬公里，最遠時有40萬公里。受萬有引力影響，地月接近時月球「走」得快一些，遠時「走」得慢一些。
趙之珩表示，由於月球轉動的「步伐」有快有慢，因此每個月「望」的時間也有差異。農曆十四、十五、十六和十七都有可能，其中，以十五、十六月圓的情況居多。
上次出現「十五的月亮十七圓」是在2007年。據統計，這10年來，中秋月亮「十五圓」有3次，「十六圓」有5次，「十七圓」有2次。1050912
(中央社)
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