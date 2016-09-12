八仙塵爆二審首開 呂忠吉請假傷者罵翻

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八仙塵爆案今天二審首次開庭，約80名傷者前來聽庭，但一審遭判4年10月的玩色創意負責人呂忠吉卻未到庭，讓傷者相當不滿，審判長指出，呂以未收到出庭通知為由，向法院請假。

台灣高等法院今天首次開庭，現場超過80名傷者前來聽庭，由於原本的庭僅能容納約10名民眾聽庭，審判長趙功恆認為應「將心比心」，因此指示法警安排能容納約80名民眾的法庭。趙功恆表示，雖然此次開庭未請傷者到庭說明，但仍盡力安排大庭，讓傷者能關心切身之事。

另外，趙功恆說，呂忠吉聲稱戶籍地已搬遷，因此未收到開庭通知，已向法院請假。現場傷者聞訊後感到不滿，罵聲連連。

玩色創意國際公司去年6月在八仙樂園舉辦「彩色派對」，發生粉塵爆炸，造成499人受傷，至今15人死亡。

士林地院審理後認為，呂忠吉身為派對主辦人及現場總指揮，舉辦有償派對，知道色粉有引發塵爆的風險，卻疏未注意防範，或對員工進行教育訓練，依過失致死罪判他4年10月徒刑。1050912

(中央社)