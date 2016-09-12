國內專任教練提出建言 期許政府重視體育發展

我要評比

中華田協副秘書長、北市大同高中專任教練邱為榮(左)提出建言，希望政府重視體育發展。(邱為榮教練提供)

參加國內舉辦之全國體育運動論壇，或者奧運亞運之檢討會多次會中每次發言或討論，不知為何我們教練所期待的發展總是不如預期，這些建議我想訴之媒體讓大家公評。

一，落實強化小學生專任體育教師教學，讓孩童多參與社團運動，全面化建構青少年學生全面性身體素質，從小學培養運動風氣。

二，各級學校體育班全面聘任專任運動教練負責競技運動訓練，尤其在大學階段更應聘任專職運動教練負責訓練，並且嚴格績效考核，對於績效考核不彰的教練，落實退場機制。

三，國訓中心在軟硬體設備應當盡速積極改善，尤其選手教練之宿舍改善和田徑室內館不僅提供田徑選手也可提供其他運動種類在雨季和高溫時訓練。

四，對本國籍國訓中心之國家級運動教練由學校單位借調人員應提高待遇。

投稿者邱為榮：全國專任運動教練協會秘書長(88年至98年)，目前是田徑協會副秘書長兼訓練組長，任職台北市立大同高中專任運動教練。

(中時電子報)