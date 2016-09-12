蔡一條鞭式管理 綠黨團成橡皮圖章？王金平：呵呵

立法院即將開議，蔡英文總統擬親自指揮，召開「整合會報」，媒體詢問前立法院長王金平，這樣子「一條鞭」式的指揮方式是否會讓立法院民進黨團變成橡皮圖章，王金平聽到先是笑了一聲「呵呵呵呵」，接著表示，這是他們的互動，黨團應該有他們的想法，上下溝通好再來推動政策也是比較好做。

媒體接著詢問王，上個會期藍營跟綠營衝突不少，讓法案很多推不動，是否會給國民黨團建議，王金平澄清，並非都不能推動，其實也通過不少的法案，只有國營事業的預算案還沒有過。

至於一例一休，王金平認為應該及早定案，讓資方有所因應，讓勞資雙方能有好的互動。

(中時)