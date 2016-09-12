白歆惠化身銷售奇姬 戲外不亂買

從模特兒轉戰戲劇的藝人白歆惠（圖）主演喜劇電影「銷售奇姬」，為詮釋購物台主持人，先上銷售課程學話術，她說，平常不會亂買，朋友想衝動購物時還會幫忙「滅火」。（華聯國際提供）中央社記者王靖怡傳真 105年9月12日

從模特兒轉戰演戲的藝人白歆惠主演喜劇電影「銷售奇姬」，為詮釋購物台主持人，先上銷售課程學話術，她說，平常不會亂買，朋友想衝動購物時還會幫忙「滅火」。

白歆惠以模特兒身分出道，轉攻戲劇圈已11年，陸續推出「命中注定我愛你」、「閃亮的日子」等作品，以「閃亮的日子」入圍第45屆電視金鐘獎戲劇節目女主角。

6年前跨足電影圈，白歆惠首次挑戰喜劇演出，主演由導演卓立與監製葉如芬攜手打造的職場喜劇「銷售奇姬」，講述購物台天后爭奪戰及職場酸甜苦辣。

白歆惠接受中央通訊社專訪時，直喊很喜歡演喜劇，不僅在片場好開心，角色也很好玩。

片中有兩場妝哭花的戲，白歆惠表示，每場要花3、4天拍攝，每次化妝至少要3小時，為讓哭花妝連戲，調整妝就要1小時，直喊「你知道有多累嗎？」一旁的卓立笑說，不僅哭花妝，「熊貓妝（傷妝）」也是一樣，殺青時全場歡欣鼓舞。

被問到首次演喜劇，看到劇本時有沒有掙扎？白歆惠直言「沒有」，也不覺得哭花妝是扮醜演出，反倒覺得這樣很好，「因為我已經太習慣，從以前到現在都是人家精心化好美美的妝」，機會難得；卓立肯定、讚許白歆惠的態度及表現。

為詮釋購物台主持人，先上銷售課程學話術，白歆惠表示，銷售關鍵就是創造需求，其實很多商品消費者早就多到不需要，但銷售員就是不停灌輸「你需要」，才有辦法賣出去。

白歆惠自認不會亂買東西，真的是生活上需要才買，話一出就被卓立虧「好像每人都這樣覺得」，但白歆惠以肯定語氣說「我真的是這樣」，當朋友想衝動購物時還會幫忙「滅火」。坦言從小看父親努力工作養一家5口，為了3個孩子學費，兩個姊姊還是出國讀書。

從大學開始工作賺學費，白歆惠一直很獨立，知道賺錢辛苦、不容易，「我不會輕易看到什麼就買，我會覺得很浪費錢」。

談到拍攝過程，白歆惠說，有場到處求職的戲，台詞講超過100次，導演喜歡一鏡到底拍攝，剪接後看起來秒數不長，但那場戲要換3套服裝，面試3家公司，每家有4個面試官，要拍獨立鏡頭，且面試官臨時演員頻NG，她就一直陪唸台詞，印象超深刻。

白歆惠與富商男友唐堂交往4年，今年6月未婚生子，坦言之後想多留時間給兒子，陪伴兒子成長，但演員是很棒職業，需要觀察力，一直保持有感覺，假設有天再開始演，相信看到的會不一樣。1050912

(中央社)